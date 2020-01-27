27.01.2020 19:42

Каразінському університету - 215-років (ФОТО)

Урочисте засідання вченої ради, присвячене 215-тій річниці від дня заснування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, відбулося сьогодні, 27 січня, у стінах вишу.



//city.kharkov.ua

У заході взяли участь заступник Харківського міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тетяна Чечетова-Терашвілі, представники обласної влади, профспілкових організацій, декани факультетів університету, завідувачі кафедр, керівники студентського самоврядування тощо.

Ректор вишу Віль Бакіров нагадав, що Каразінський університет був відкритий 29 січня 1805 року і став першим світським університетом на території України.

«Це була вкрай важлива подія в історії Харкова, Харківщини, всієї нашої країни і навіть у світовій історії. З того дня почався непростий, але такий важливий і сповнений досягнень шлях нашого університету. Сьогодні ми хочемо привітати членів вченої ради і весь колектив вишу з ювілейною датою і вручити заслужені нагороди. Програма святкувань на цьому, звичайно ж, не закінчиться. У січні-лютому ще пройде низка заходів, присвячених підбиттю підсумків нашої роботи. Віват, Каразінський!» - сказав Віль Бакіров.

Тетяна Чечетова-Терашвілі підкреслила, що історія університету складається з величезної кількості яскравих фактів, неймовірних історій успіху, значущих відкриттів і розробок.

«Ваші вчені роблять значний внесок не тільки в українську, а й світову науку. Але особливо приємно, що історія університету нерозривно пов'язана зі становленням і розвитком нашого міста. Думаю, всі погодяться, що Каразінський університет - це наукове серце Харкова. І все це - завдяки потужному професорсько-викладацькому складу, в якому налічується понад 1700 професорів і доцентів. Я по-доброму заздрю ​​сьогоднішнім студентам, яким пощастило вчитися у цих професіоналів своєї справи. Понад 150 тисяч випускників університету підтвердять ці слова. Бажаю вам процвітання, розвитку і нових висот!» - зазначила Тетяна Чечетова-Терашвілі.

Кращі співробітники університету були нагороджені медалями, грамотами, у тому числі Почесною грамотою Харківської міської ради та Подяками міського голови.

Довідка. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є одним із провідних вітчизняних вищих навчальних закладів, який 29 січня 2020 року відзначить 215-ту річницю від дня відкриття.

Цього року університет увійшов до списку топ-500 кращих університетів світу за результатами відомого рейтингу QS.

У Каразінському університеті навчалися і працювали три лауреати Нобелівських премій - Ілля Мечников, Лев Ландау, Саймон Кузнець. ХНУ імені В. Н. Каразіна - один із найбільших наукових центрів України, в якому представлені всі сучасні наукові напрямки фундаментальної науки, триває робота зі створення науково-технічної та інноваційної продукції світового рівня.

За 215 років існування університет закінчили понад 150 тис. осіб. Понад 150 випускників університету стали дійсними членами і членами-кореспондентами Академії наук УРСР і НАН України, 84 співробітники університету стали лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки. За роки незалежності вчені університету отримали 32 Державні премії в галузі науки і техніки.

Сьогодні в університеті працюють 17 факультетів, п'ять навчально-наукових і три науково-дослідних інститути, навчаються понад 16 тис. студентів, аспірантів, докторантів. Класичну освіту в університеті здобувають понад 4 тис. іноземних студентів з більш ніж 50 країн світу. Підготовка фахівців здійснюється більш ніж за 100 освітніми програмами. Освітній процес забезпечують понад 1,7 тис. професорів і доцентів.