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27.01.2020  15:19   

У харківських школах обладнали близько 50 учбових кабінетів

Сучасний кабінет фізики відкрили у гімназії №65 Новобаварського району.


//city.kharkov.ua
Там виконали ремонт, встановили нові меблі, інтерактивну панель із програмним забезпеченням, демонстраційно-лабораторні майданчики для вчителя та учнів. Також забезпечили дітей та вчителів комплектами дидактичних матеріалів, лабораторними приладдям, методичними матеріалами та навчальними посібниками.
 
Це вже сьомий навчальний кабінет, який обладнали у Новобаварському районі в рамках програми підтримки та оснащення шкіл, ініційованої міським головою Геннадієм Кернесом.
 
Як зазначила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, всього в Харкові в рамках цієї програми модернізували 47 навчальних кабінетів.
 
«Ідея створення такого серйозного освітнього простору виникла у Геннадія Адольфовича. Ми вивчили європейський досвід, відповідну літературу і з'ясували, що є такі кабінети природничо-математичного циклу, навчальні лабораторії. У місті в 47 школах вже є подібні кабінети. Це кабінети фізики, хімії, біології, географії, геометрії та математики», - повідомила директор департаменту.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  школа, класс, харьков
 
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