27.01.2020 13:03

Кращі учні Індустріального району отримали стипендії міськради і міського голови (ФОТО)

Сертифікати на отримання стипендій Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» та стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» вручили школярам Індустріального району.



// city.kharkov.ua

Вручення сертифікатів відбулося під час святкового прийому в районній адміністрації.

Цього року три учні шкіл району стали стипендіатами Харківського міського голови і 21 школяр отримає стипендію Харківської міської ради. Голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна зазначила, що в Харкові реалізується програма «Обдарована молодь», міська влада приділяє особливу увагу талановитим дітям і підтримує їхній розвиток. Вона побажала учням не зупинятися на досягнутому, вірити в себе і з упевненістю дивитися в майбутнє.



«За останні десять років наш район виховав понад 250 стипендіатів, і сьогодні за традицією ми відзначаємо кращих учнів та вихованців навчальних закладів Індустріального району. Ви - переможці всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів, спортивних змагань, предметних турнірів. Ваші прагнення до досконалості, працьовитість, цілеспрямованість і талант - надбання нашого району і міста. Ми пишаємося вами! Сподіваюся, що ваші успіхи і у майбутньому будуть спрямовані на благо рідного Харкова і України», - сказала Ольга Вельможна.



Також стипендіати отримали подарунки. На церемонії виступили вихованці Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок», які теж є стипендіатами міського голови і міської ради.



Нагадаємо, що у Харкові щомісяця виплачується 120 стипендій «Обдарованість» для старшокласників і студентів вишів у розмірі 600 грн, а також 240 стипендій міськради для кращих учнів закладів освіти в розмірі 400 грн.