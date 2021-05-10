10.05.2021 14:02

Почти пол миллиарда гривен задолжали работникам предприятий Харьковщины

Главное управление статистики в Харьковской области рассказали о должниках по заработной плате перед работниками промышленности.

Так, сумма невыплаченной заработной платы (на предприятиях, активных на начало года) на 1 апреля 2021 года составляла 467,5 млн.грн, и на протяжении марта 2021 года уменьшилась на 0,8% (на 3,7 млн.грн).

Отмечается, что основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности - 89,2% (417,0 млн.грн).

По данным статистики, на начало марта своевременно не получили заработную плату 14,5 тыс. человек.

Наибольший же размер задолженности по выплате заработной платы сохранялся в следующих районах:

Харьковский (426931,1 тыс.грн.);

Богодуховский (743,9 тыс.грн.);

Изюмский (3508,8 тыс.грн.);

Лозовской (25094,0 тыс.грн.);

Чугуевский (11174,0 тыс.грн.).

Ранее сообщалось, что в начале марта ГП «Завод «Электротяжмаш» выплатило работникам 100% заработной платы за декабрь 2020 года в сумме 20 млн грн и 100% за январь 2021-го в сумме 22 млн грн.