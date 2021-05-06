06.05.2021 10:03

С начала года в бюджет территориальной громады Харькова поступило 5,2 миллиарда гривен

За январь-апрель 2021 года в бюджет Харьковской городской территориальной громады поступило 5216,3 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственных доходов поступило 4496,6 млн грн, трансфертов из государственного бюджета Украины – 719,7 млн грн.

Плановые показатели января-апреля текущего года по доходам выполнены на 106,6%, в том числе по собственным доходам – на 110,1%.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансовых ресурсов Харьковской городской территориальной громады увеличился на 15,6% (на 704,8 млн грн), при этом собственные доходы бюджета возросли на 21,3% (на 790,8 млн грн).



Отметим, что в связи с освобождением плательщиков налогов в марте-апреле 2020 года от платы за землю и налога на недвижимость, их поступления в этом году по сравнению с соответствующими прошлогодними показателями возросли в 1,5 раза и составили, соответственно, 570,5 млн грн и 138,7 млн грн.



Объемы налога на доходы физических лиц (2355,4 млн грн), единого налога (962,2 млн грн) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (220,8 млн грн), увеличились в 1,2 раза.



За январь-апрель текущего года в бюджет Харьковской городской территориальной громады получены:



- субвенции на выполнение образовательных программ – 601,5 млн грн;

- субвенция на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения – 18,6 млн грн;

- дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 99,7 млн грн.



Расходы бюджета Харьковской городской территориальной громады за этот период составили 4326,8 млн грн. Основными направлениями расходования бюджетных средств являются:



- финансирование социально-культурной сферы – 2156,2 млн грн (49,8% от общего объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 910,2 млн грн (21,0%);

- обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта – 250,5 млн грн (5,8%).