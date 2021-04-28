28.04.2021 11:41

Первые 200 млн грн уже направлены на счета заявителей «карантинных» 8 тыс. грн, - Минэкономики

ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена ​​из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривень. Первые выплаты уже направлены на счета заявителей», - сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По его словам, ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривень уже пошли на выплаты.

«Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную зону», - сообщил Игорь Петрашко.

Кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона, в котором они работают, в «красной» зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления. Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении «Дія». Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет соответствующего местного бюджета.

Местные органы власти, руководствуясь предоставленной информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.

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