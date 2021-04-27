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27.04.2021  19:48   

Игорь Терехов: Проводим полную модернизацию теплового оборудования (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов - о запуске станцию когенерации на Салтовской котельной.


//t.me
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Как говорится, готовь сани летом. К зиме мы не просто завариваем дыры в трубах и проверяем котлы, а проводим полную модернизацию теплового оборудования.
 
Сегодня запустили в работу станцию когенерации на Салтовской котельной. 
 
Благодаря этому крупнейшая в Украине котельная становится эффективнее на 30-40%. Это наша первая станция когенерации – к новому отопительному сезону рассчитываем запустить еще две. 
 
Остаточное тепло с котельных будет использоваться для производства электроэнергии. Это самая передовая технология, которая позволяет снизить себестоимость тепла и электроэнергии, а также уменьшить вредные выбросы в атмосферу".
 
 
 
Тэги:  терехов, котельная, харьков, станция когенерации
 
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