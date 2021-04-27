27.04.2021 19:48

Игорь Терехов: Проводим полную модернизацию теплового оборудования (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов - о запуске станцию когенерации на Салтовской котельной.



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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"Как говорится, готовь сани летом. К зиме мы не просто завариваем дыры в трубах и проверяем котлы, а проводим полную модернизацию теплового оборудования.

Сегодня запустили в работу станцию когенерации на Салтовской котельной.

Благодаря этому крупнейшая в Украине котельная становится эффективнее на 30-40%. Это наша первая станция когенерации – к новому отопительному сезону рассчитываем запустить еще две.

Остаточное тепло с котельных будет использоваться для производства электроэнергии. Это самая передовая технология, которая позволяет снизить себестоимость тепла и электроэнергии, а также уменьшить вредные выбросы в атмосферу".