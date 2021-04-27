«Турбоатом» изготовил для Кременчугской ГЭС основное оборудование

АО "Турбоатом" изготовило основное оборудование для гидравлической турбины Кременчугской ГЭС (станционный № 4).
На данный момент специалисты предприятия изготовили и сдали заказчику - ЧАО "Укргидроэнерго" - рабочее колесо гидротурбины, - сообщили в пресс-службе АО "Турбоатом". До конца текущего месяца оборудование будет отгружено на станцию. Также ведутся работы над отгрузкой деталей направляющего аппарата.
На предприятии отмечают, в первом квартале уже было отгружено на станцию следующее оборудование: вал турбины, лекажная и дренажная системы, комплект погрузочно-разгрузочных приспособлений.
В целом завершение производства данного агрегата запланировано на третий квартал 2021 года.
Также ведутся работы над гидроагрегатом ст. № 5. Сейчас завершается мехобработка основных деталей под сборку рабочего колеса и направляющего аппарата.
Контракт на реконструкцию поворотно-лопастных агрегатов на Кременчугской ГЭС был заключен между "Турбоатомом" и "Укргидроэнерго" 14 марта 2019 года. Предметом контракта является реконструкция двух турбин и двух генераторов гидроагрегатов ст. №№ 4, 5, включая проектирование, изготовление, поставку оборудования, выполнение демонтажно-монтажных работ и услуг инжинирингового сопровождения.
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