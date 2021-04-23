23.04.2021 16:58

Как малообеспеченным открыть свое дело: может помочь новая программа

В этом году начнет внедряться программа стимулирования малообеспеченных семей к открытию своего дела

В частности, это предусматривает предоставление беспроцентного возвратного единовременного пособия в 15 размеров минимальной заработной платы.

Правительство утвердило Порядок оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата.

«Главным механизмом стимулирования граждан к возвращению на рынок труда является предоставление беспроцентного возвратного единовременного пособия, которое будет предоставляться трудоспособным неработающим лицам - членам малообеспеченных семей на приобретение оборудования и материалов для организации собственного бизнеса, - объясняют в Министерстве социальной политики. - Помощь составит 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении».

Предшествовала решению правительства успешная реализация пилотного проекта «Рука помощи», который внедрялся Министерством социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка в 2017 - 2019 гг. в Харьковской, Львовской и Полтавской областях и отдельных территориальных громадах Житомирской, Донецкой, Черниговской областей.

По информации министерства, во время пилотного проекта предпринимателями стали 237 малообеспеченных безработных и вынужденных переселенцев. За три года только 19 из них прекратили предпринимательскую деятельность, что составляет всего 8%.

Сферы деятельности участников проекта - самые разнообразные: от автосервиса до изготовления мебели, одежды и обуви, от производства продуктов питания до лесного хозяйства и выполнения высотных работ. А средний месячный доход составлял от 25 до 150 тыс. гривень.

«Участники проекта «Рука помощи», которые начали собственное дело, успешно продолжают развивать свой бизнес и сегодня, а некоторые уже успели стать работодателем и создать новые рабочие места, - отмечают в Минсоцполитики. - Благодаря тому, что люди получили достойную работу или основали собственный бизнес, они избавились от зависимости от социальных выплат, от чего свою выгоду получило и государство. Ведь вместо регулярной выплаты людям помощи по малообеспеченности, компенсации им коммунальных расходов и других выплат, бюджет начал получать от них налоги».