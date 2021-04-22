22.04.2021 11:28

В Харькове заработала новая онлайн-карта пунктов приема вторичного сырья

К международному Дню Земли активисты запустили новую онлайн платформу - карту для комфортной сортировки вторсырья. В чем ее особенность?

Национальная карта пунктов приема вторичного сырья позволит харьковчанам за считанные секунды найти, добавить или убрать точки сбора в любом месте. Проект разработан с целью помощи каждому по сортировке от выбора пункта и раздельного сбора до сдачи сырья.

Особенностью карты является широкая сеть отметок: специализированные пункты, баки для сортировки, станции. Каждая точка на карте содержит актуальные данные о часах работы, адрес и контакты.

Также на платформе имеющиеся рекомендации: основные правила разделения сырья на фракции, детали маркировки и развенчание мифов, позволяет избегать типичных ошибок, экономить время граждан.

Организаторы призвали активных граждан вносить изменения: добавлять пункт, если его нет на карте, удалить, если по определенным причинам он больше не работает. Для редактирования необходимо предоставить контакты, указать адрес, фракции и, по возможности, прикрепить фото. Данные перед обновлением проходят проверку группой модераторов-добровольцев. Это позволяет предупредить появление недостоверной информации. Только благодаря совместной работе мы можем создать карту, которая будет полезной во всех уголках Украины: от крупных городов до маленьких поселков.

Организаторы до 2023 года планируют максимально покрыть карту Украины точками приема.

Напомним, что в Харькове хотят с помощью сортировки мусора снизить нагрузку на полигон бытовых отходов.