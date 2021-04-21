В одном из харьковских магазинов электроники обнаружили нелегальных работников

В интернет магазине гаджетов инспекция Гоструда выявила 9 работников, которые не были официально трудоустроены.
Инспекторы проводили проверку предприятия ООО "КАКТУС НЬЮ", осуществляющим торговлю электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему под брендом «CACTUS», сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.
В ходе проверки было установлено наличие на предприятии фактов незадекларированной труда 9 лиц, которые выполняли работу менеджеров по продажам - реализации товаров.
По результатам проведенного мероприятия инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области было составлен акт, предписание и приняты меры в пределах предоставленных полномочий.
Ранее сообщалось, что под Харьковом оштрафовали комбинат на полтора миллиона. Предприятие незаконно пользовалось подземными водами и загрязняло воздух.
Комментариев: 0
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
влажность:
давление:
ветер: