21.04.2021 09:01

В одном из харьковских магазинов электроники обнаружили нелегальных работников

В интернет магазине гаджетов инспекция Гоструда выявила 9 работников, которые не были официально трудоустроены.

Инспекторы проводили проверку предприятия ООО "КАКТУС НЬЮ", осуществляющим торговлю электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему под брендом «CACTUS», сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

В ходе проверки было установлено наличие на предприятии фактов незадекларированной труда 9 лиц, которые выполняли работу менеджеров по продажам - реализации товаров.

По результатам проведенного мероприятия инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области было составлен акт, предписание и приняты меры в пределах предоставленных полномочий.

Ранее сообщалось, что под Харьковом оштрафовали комбинат на полтора миллиона. Предприятие незаконно пользовалось подземными водами и загрязняло воздух.