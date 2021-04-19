19.04.2021 21:04

В Харькове хотят провести конкурс предпринимателей

Молодежный совет при Харьковском городском голове предлагает реализовать три проекта для поддержки предпринимателей в Харькове.

Об этом сегодня, 19 апреля 2021, на заседании рабочей группы, созданной для поддержки предпринимателей, сообщил глава Молодежного совета при Харьковском городском голове Дмитрий Давидьянц.

По его словам, первый проект ориентирован на предпринимателей, которые только начинают свое дело.

«Это справочник, который постоянно расширяется. В нем есть информация о том, какие есть городские проекты, кредитные программы, электронные сервисы и другие возможности партнеров. Там будут собраны ключевые стейкхолдеры и рассказано, какую поддержку они оказывают. Также мы можем привлечь партнеров, которые дадут бесплатные ваучеры на коммерческие мероприятия. Например, «Дія.Бізнес» может провести бесплатные мастер-классы, еще одна компания – организовать бесплатный день в коворкинге и т.д.», - рассказал Дмитрий Давидьянц.

Второй проект, по его словам, предполагает создание двухнедельной образовательной программы, чтобы предприниматели научились работать в сети, могли легче найти новые рынки сбыта и т.п. По его словам, есть IT-компании и веб-студии, которые могут бесплатно обучить и дать необходимые инструменты для развития бизнеса.

Третий проект – это конкурс предпринимателя. Дмитрий Давидьянц отметил, что предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе, экспертная комиссия выберет лучших, победители будут награждены городским советом. Таким образом, можно будет выбрать лучших работодателей, которые создали много рабочих мест, компании, которые вышли на международные рынки, и показать социально ориентированный бизнес, который многое делает для развития Харькова.

Глава Молодежного совета отметил, что эти три инициативы можно реализовать в течение трех месяцев.