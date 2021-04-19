19.04.2021 19:29

Харьковский Офис реформ готов консультировать и помогать в развитии бизнеса

КУ «Офис реформ» готово поддерживать бизнес и предоставлять консультации предпринимателям, в том числе по созданию бизнес-плана.

Об этом сегодня, 19 апреля, на заседании рабочей группы, созданной для поддержки предпринимателей, сообщил руководитель КУ «Офис реформ Харькова» Павел Столбовой.

По его словам, на первом заседании рабочей группы было решено изучить возможность создания в Харькове Офиса малого и среднего предпринимательства. Поработав над ним, было решено направить деятельность Офиса реформ на активное содействие деятельности малого и среднего бизнеса, потому что в устав учреждения уже включены задачи, решение которых будет способствовать развитию бизнеса.

Так, Офис реформ присоединяется к открытым лекциям, тренингам и семинарам по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, будет способствовать в оказании финансовой господдержки предпринимателям. Вместе с Молодежным советом повысит эффективность работы существующих электронных сервисов, среди которых - онлайн-консультант, менторская помощь и бизнес-навигатор, которые позволяют предпринимателям получать бесплатную помощь в решении бизнес-проблем, по открытию и ведению бизнеса.

Павел Столбовой отметил, что перед Офисом реформ стоят такие задачи - консультационная поддержкам малого и среднего бизнеса, налаживание связей с IT-сферой, поддержка инновационного предпринимательства. В частности, для этого Офис реформ подписал меморандум о сотрудничестве с научным парком «Синергия». Цель документа - развитие научно-технической и инновационной деятельности, эффективное использование научного потенциала.

«Офис реформ займется реализацией социально ответственных проектов, будет содействовать в развитии внешнеэкономической деятельности предпринимателей. Мы готовы помочь каждому предпринимателю нашего города, предоставлять консультации, помощь по созданию бизнес-плана. Мы заинтересованы в партнерских отношениях, взаимной поддержке, понимании и доверии. Искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным», - отметил Павел Столбовой.

Напомним, что также предприниматели могут обращаться за консультацией в городской центр «Дія. Бізнес» на ул. Сумской, 65.