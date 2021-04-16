16.04.2021 16:58

В Харькове хотят с помощью сортировки мусора снизить нагрузку на полигон

Не выделять землю для новых полигонов - одна из целей КП «Муниципальная компания обращения с отходами».

Об этом в Харьковском пресс-клубе сообщил директор предприятия Юрий Суярко. По его словам, внедрение раздельного сбора мусора в Харькове позволит уменьшить количество отходов, которые привозят на полигон. Сейчас это 8 тыс. куб. м мусора в сутки.

Юрий Суярко сообщил, что как только на многофункциональном комплексе по переработке твердых бытовых отходов, который строят в Дергачевском районе, будет введена в эксплуатацию сортировочная линия, отходы начнут делить на три фракции - мокрую (органические отходы), сухую (пластиковые, металлические изделия и т.п.) и отдельно - хрупкое стекло. Он отметил, что в идеале в будущем еще две такие сортировочные линии нужно будет построить в отдаленных районах города, чтобы снизить нагрузку на полигон.

«Мы были в Польше и видели полигоны, куда попадает лишь 10% всех отходов. Например, если мы построили первую часть полигона, которая рассчитана примерно на 10 лет, и сможем хотя бы в 5 раз уменьшить количество отходов, то сможем в 5 раз увеличить срок эксплуатации полигона. А за 50 лет - значительно улучшить ситуацию и реализовать новые проекты для уменьшения отходов для захоронения», - пояснил директор КП.

Он сообщил, что сортировочная линия в Дергачах рассчитана на 80 тыс. т смешанных отходов в год и на 40 тыс. т - отсортированного мусора.

«40 тыс. тонн отсортированных отходов в объеме значительно больше, чем 80 тыс. тонн смешанных. Думаю, если внедрим раздельный сбор отходов, то линия удовлетворит потребности в сортировке сухой фракции», - сообщил Юрий Суярко.

По его словам, на повторную переработку можно будет направлять пластик, который будут сортировать по цветам, металл, бумагу, упаковки. Кроме того, на комплексе можно будет построить теплостанцию, работающую на отходах.

«Может быть сожжено до 40% отходов - кусочки бумаги, ткани, которые не подлежат переработке, но хорошо горят. Таким образом, захоронение отходов уменьшится где-то на 30%», - рассказал о планах и идеях директор предприятия.

Он отметил, что органические отходы будут оставлять на полигоне и производить из них биогаз, который не будет попадать в атмосферу.

Директор предприятия сообщил, что в городе уже есть несколько площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора, и пока в Харькове изучают отношение горожан к раздельному сбору мусора. В будущем планируется приобрести больше контейнеров и специализированные мусоровозы.

Справка. КП «Муниципальная компания обращения с отходами» сотрудничает с Международным банком реконструкции и развития по реализации инвестиционного проекта «Новое строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производством электроэнергии в г. Дергачи Харьковской области», который предполагает внедрение раздельного сбора ТБО, их дальнейшую сортировку и создание системы сбора и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии. Также предприятие осуществляет работы по рекультивации Дергачевского полигона ТБО.