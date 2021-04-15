15.04.2021 09:16

Предприниматели могут получить одноразовую материальную помощь

Физические лица-предприниматели и официальные наемные работники юридических лиц или ФЛП, которые пострадали в результате введения дополнительных карантинных ограничений, могут получить единовременную материальную помощь.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, начиная с 19 апреля, харьковчане в течение месяца могут обращаться с заявлением об оказании помощи в размере 8 тыс грн. Для этого необходимо заполнить заявление на едином портале государственных услуг «Дія» или в соответствующем мобильном приложении.

Помощь могут получить официальные наемные работники юридических лиц или ФЛП при следующих условиях:



- основной код КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия;

- организация насчитала ЕСВ за четвертый квартал 2020 года;

- средняя заработная плата наемного работника не превышала 30 тыс. грн в месяц за четвертый квартал;

- наемный работник не работает по совместительству в организации.



Для ФЛП также есть несколько условий получения материальной помощи. Среди них:



- на 31 марта 2021 года основной код КВЭД относится к списку тех, в отношении которых приняты карантинные мероприятия;

- осуществляет деятельность более 3 месяцев;

- оплатил ЕСВ не менее, чем за шесть месяцев в 2020 году;

- если человек не является ФЛП и наемным работником одновременно.