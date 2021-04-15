Предприниматели могут получить одноразовую материальную помощь

Физические лица-предприниматели и официальные наемные работники юридических лиц или ФЛП, которые пострадали в результате введения дополнительных карантинных ограничений, могут получить единовременную материальную помощь.
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, начиная с 19 апреля, харьковчане в течение месяца могут обращаться с заявлением об оказании помощи в размере 8 тыс грн. Для этого необходимо заполнить заявление на едином портале государственных услуг «Дія» или в соответствующем мобильном приложении.
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