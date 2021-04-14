14.04.2021 12:00

Налогоплательщики Харьковщины увеличили отчисления на военный сбор

В Главном управлении налоговой службы в Харьковской области проинформировали о поступлении военного сбора.

По словам начальник Главного управления ГНС в Харьковской области Артема Ефремова, в Госбюджет за январь - март 2021 года поступило 309,7 млн. гривен.



В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления военного сбора выросли на 33,2 млн грн (+ 12,0%).

В частности, за марта 2021 года поступило 111,8 млн грн, на 15,0 млн грн (+ 15,5%) больше аналогичного периода в прошлом году.



Отмечается также положительная динамика поступлений «налога на поддержку армии» от плательщиков региона: если в январе 2021 года уплачено 87,9 млн. грн, то уже в марте - 111,8 млн. гривен.

Напомним, в 2020 году парламентарии планировали объединить НДС, ЕСВ и военный сбор в единый налог.