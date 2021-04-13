13.04.2021 15:45

Коксовый завод получил разрешение на работу от Минэкологии. Городская власть добивается разъяснений

В Харькове снова остро встал вопрос о работе Коксового завода. Ведь предприятие получило разрешение от Министерства экологии на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сроком на 7 лет. Поэтому он и дальше продолжает работать в обычном режиме. Городская власть остается на стороне харьковчан и в дальнейшем будет защищать их интересы.

Городские власти вместе с инициативной группой харьковчан добиваются чтобы Коксовый завод не нарушал экологические нормы и законодательство Украины и не отравлял харьковчан вредными выбросами. Но, как оказалось, эти требования не были услышаны и предприятие продолжает работать в обычном режиме. А все потому, что получило разрешение Министерства экологии, которое действительно 7 лет - до 2028 года.

"На протяжение последнего времени мы не давали возможности в принципе нарушать законодательство. Обращались в прокуратуру, в полицию, в Кабмин, а также Верховную раду и к Президенту. Но, к сожалению, все наши мероприятия были тщетны, по одной простой причине, потому что дали разрешение, дали лицензию на дальнейшую работу этому предприятию. По сути дела, одним росчерком пера чиновника в кабинете в Киеве, который в министерстве, выдал данное разрешение", - отметил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко.



Чтобы разобраться в ситуации, в Харькове состоялось заседание рабочей группы по вопросам Коксового завода, в которую входит и группа инициативных харьковчан. Потому позиция городской власти остается неизменной - отстаивать интересы жителей города.



"Самое главное, чтобы те люди, которые непосредственно борятся за свои права, были не брошены. Мы их объединяем под эгидой горисполкома, горсовета и все вопросы, которые задаются в кабинетах власти в городе Харькове, они услышаны и мы и в дальнейшем будем отстаивать интересы харьковчан. Мы сейчас ищем другие методы воздействия на предприятие, чтобы заставить его привести в соответствие оборудование, поставить фильтры, которые дадут ему возможность работать и не отравлять окружающую среду вокруг предприятия", - подчеркнул Игорь Руденко



В частности было решено в очередной раз обратиться к Президенту Украины, а также в Минэкологии и Харьковской облгосадминистрации за разъяснениями, на каких основаниях Коксовый завод получил разрешение от министерства на загрязнение воздуха в Харькове. Вопрос законности работы этого предприятия остается на контроле городской власти.

Ранее сообщалось, что Харьковский окружной административный суд 7 декабря 2020 года принял решение временно остановить работу ООО «Коксовый завод «НОВОМЕТ».