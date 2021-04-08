08.04.2021 19:58

В Харькове работают над созданием бизнес-парка «Экополис ХТЗ»

В Харькове приступили к созданию генерального плана бизнес-парка «Экополис ХТЗ».

Об этом сегодня, 8 апреля 2021 года, во время выступления на Международном форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» сообщил директор управляющей компании «Экополис ХТЗ» группы DCH Виталий Баранников.

На первой национальной панели индустриальных парков страны «Новая индустриализация» он рассказал, что к реализации этого проекта привлекли топовые международные компании. В частности, сейчас над созданием генерального плана бизнес-парка работает шотландская компания «10 design», которая входит в ТОП-10 мира и имеет более 70 международных наград в области архитектуры.

По словам Виталия Баранникова, проект рассчитан на долгосрочную реализацию, однако уже сейчас, на стадии формирования концепции, ведутся переговоры с потенциальными резидентами парков, а некоторые компании уже бронируют места для определенных нужд. В частности, «Укрпочта» забронировала площадку под сортировочный центр.

Он напомнил, что в рамках этого проекта будут созданы индустриальный парк, логистический комплекс, исследовательский и образовательный центры, торгово-развлекательный парк, а также IT-кластер. Так, бизнес-парк «Экополис ХТЗ» станет центральным объектом национального проекта «Украинская Кремниевая долина», иницированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Инвестором этого проекта выступил Почетный гражданин города Харькова, бизнесмен Александр Ярославский.