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08.04.2021  19:58   

В Харькове работают над созданием бизнес-парка «Экополис ХТЗ»

В Харькове приступили к созданию генерального плана бизнес-парка «Экополис ХТЗ».

Об этом сегодня, 8 апреля 2021 года, во время выступления на Международном форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» сообщил директор управляющей компании «Экополис ХТЗ» группы DCH Виталий Баранников.
 
На первой национальной панели индустриальных парков страны «Новая индустриализация» он рассказал, что к реализации этого проекта привлекли топовые международные компании. В частности, сейчас над созданием генерального плана бизнес-парка работает шотландская компания «10 design», которая входит в ТОП-10 мира и имеет более 70 международных наград в области архитектуры.
 
По словам Виталия Баранникова, проект рассчитан на долгосрочную реализацию, однако уже сейчас, на стадии формирования концепции, ведутся переговоры с потенциальными резидентами парков, а некоторые компании уже бронируют места для определенных нужд. В частности, «Укрпочта» забронировала площадку под сортировочный центр. 
 
Он напомнил, что в рамках этого проекта будут созданы индустриальный парк, логистический комплекс, исследовательский и образовательный центры, торгово-развлекательный парк, а также IT-кластер. Так, бизнес-парк «Экополис ХТЗ» станет центральным объектом национального проекта «Украинская Кремниевая долина», иницированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Инвестором этого проекта выступил Почетный гражданин города Харькова, бизнесмен Александр Ярославский.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  экополис, бизнес-парк, харьков
 
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