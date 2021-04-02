02.04.2021 18:10

Безналичный спор. Как власти пытаются урегулировать банковские операции? (ВИДЕО)

Как только мир погрузился в пандемию, карантин и ограничения - количество безналичных операций увеличилось. Оплачивают украинцы собственные покупки без наличных в 80% случаев. Поэтому в парламенте встал вопрос - комиссия на безналичные операции, которую платит как продавец, так и покупатель, должна быть меньше, чем сейчас.

Определить ограничительный размер комиссии безналичных расчетов и межбанковских операций. Такую инициативу начал рассматривать парламент. То есть, если этот документ примут, процент по операциям будет определен на законодательном уровне, по крайней мере размер предельной границы, и тогда банки не смогут его устанавливать самостоятельно, как это происходит сейчас. Крупнейшие банки сразу же отреагировали на подобную инициативу депутатов и отметили, что готовы сами снижать размер комиссий, однако власти также, по их мнению, должны сделать несколько шагов навстречу, а именно:



• ввести регулирование осуществления всех платежей в безналичной форме между компаниями / государством / госучреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;

• отменить требования по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов;

• снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговой сети.



Поэтому банки предлагают большинство операций перевести в безналичную форму, и за это они снизят размер комиссии в июле 2021 года - 1,2%, в июле 2022 года до 1%, в июле 2023 до 0,9%. И Mastercard и VISA - американские транснациональные компании, предоставляющие услуги по проведению платежных операций, поддержали украинские банки, относительно уменьшения процента комиссий, однако выступили против того, чтобы это определяли на законодательном уровне.



"Visa благосклонна дальнейшего развития эффективной безналичной экономики Украины вместе с другими представителями отрасли, и ожидает от правительства Украины и заинтересованных сторон дальнейшей поддержки и реализации мероприятий, направленных на устранение существующих ограничений для увеличения доли безналичных расчетов и развития прозрачной, инклюзивной и эффективной финансовой системы страны. Мы подчеркиваем, что важно воздерживаться от административного регулирования, и поддерживаем призыв отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера эквайринговой комиссии и ставки интерчейндж".