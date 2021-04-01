Полицейские разоружили жителя области

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили две единицы нарезного огнестрельного оружия.
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День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
В первый день апреля на Харьковщине ожидается теплая и сухая погода под влиянием воздушной массы из центральной Европы.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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