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01.04.2021  19:19   

Полицейские разоружили жителя области

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили две единицы нарезного огнестрельного оружия.

В конце марта 2021 года к сотрудникам Красноградского районного отдела полиции поступила оперативная информация, что житель города Краснограда незаконно хранит огнестрельное оружие по месту проживания.
 
В ходе следственных действий в спальной комнате 45-летнего хозяина дома полицейские обнаружили оружие «Юнкер-3» калибра 4,5 мм и АКМ калибра 7,62 мм.
 
Изъятое направлено на экспертное исследование.
 
По данному факту следователем Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
 
Следователи устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, харьков
 
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