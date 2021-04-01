01.04.2021 18:23

С начала года в бюджет территориальной громады Харькова поступило 3,8 миллиарда гривен

За январь-март 2021 года в бюджет Харьковской городской территориальной громады поступило 3770,3 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственных доходов поступило 3241,4 млн грн, трансфертов из государственного бюджета Украины – 528,9 млн грн.

Плановые показатели 1 квартала 2021 года по доходам выполнены на 105,1%, в том числе по собственным доходам – на 107,4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собственные доходы бюджета увеличились на 12,5% (на 360,1 млн грн), при этом возросли поступления:

- налога на доходы физических лиц (поступило 1690,1 млн грн) – на 9,6%;

- единого налога (702,7 млн грн), платы за землю (421,3 млн грн), акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (163,5 млн грн), налога на недвижимое имущество (72,2 млн грн) – в 1,2 раза.

За январь-март текущего года в бюджет Харьковской городской территориальной громады получены:

- субвенции на выполнение образовательных программ в сумме 440,2 млн грн;

- субвенция на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения – 13,9 млн грн;

- дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 74,8 млн грн.

Расходы бюджета Харьковской городской территориальной громады за 1 квартал 2021 года составили 3111,2 млн грн. Основными направлениями расходования бюджетных средств являются:

- финансирование социально-культурной сферы – 1563,6 млн грн (50,3% от общего объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 643,8 млн грн (20,7%);

- обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта – 164,5 млн грн (5,3%).