01.04.2021 16:22

Новый локдаун может повлиять на рынок труда Украины: перечень вакансий, которые не боятся ограничений

Очередной локдаун, который начнется в Киеве с 5 апреля и, вероятно, будет введен по всей стране, может значительно ухудшить состояние рынка труда Украины. Аналитики одного из крупных украинских сервисов объявлений Украины проверили, какие рабочие профессии "не боятся" ограничений и могут обеспечить рабочего достойным уровнем оплаты - как в формате "фултайм", так и подработки.



Наиболее востребованной рабочей специальностью с начала 2021 является водитель — несмотря на карантин работодатели разместили более 9 тысяч вакансий и предлагают в среднем 19 тысяч гривен в месяц. Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна в 2020 году. С тех пор заработная плата выросла на тысячу гривен.

Уже традиционно на втором месте в рейтинге специалистов, которых активно нанимали в локдаун января 2021 и марте 2020, оказались продавцы. Сейчас, накануне очередных жестких ограничений компании активно ищут таких специалистов - 8,9 тысячи предложений с зарплатой в 9500 гривен в месяц.

В тройке самых популярных рабочих профессий есть и грузчики - 3000 вакансий. Работникам предлагают в среднем 10,2 тысячи гривен.

Во время локдауна также есть смысл обратить внимание также на такие вакансии:

курьеры;

кассиры;

комплектовщики заказов;

операторы удаленного call-центра.

Перечень наиболее востребованных рабочих специалистов накануне апрельского локдауна, средняя з/п в гривнах:

● фасадчик— 30 000

● каменщик — 25000

● водитель такси — 22 500

● маляр — 20 000

● водитель — 19 000 грн

● строитель — 17 500

● монтажник — 16 000

● слесарь — 15 000

● instagram-специалист — 15 000

● оператор call-центра — 12 500

● курьер — 12 500



● швея — 12 500

● комплектовщик — 11 500

● грузчик — 10 200

● охранник/сторож — 9 750

● кассир — 9 750

● продавец — 9 500

Многие предприятия из-за локдаун изменили свой формат и теперь предлагают работникам работать из дома:

"Карантин изменил рынок труда — по данным Госкомстата в 2020 году была зафиксирована безработица на уровне 9%, а каждый пятый безработный не мог найти работу в течение года. Очередной локдаун, который начнется в Киеве с понедельника, 5 апреля и, вероятно, затем будет введен во всей стране может негативно повлиять на эти показатели. Однако сейчас на рынке труда есть немало работодателей, которые предлагают вакансии, не боящиеся ограничений — среди них и предложения рабочих специальностей. Часто они не требуют специальных знаний или опыта и одновременно предлагают достойную оплату труда. Полный рабочий день или частичная занятость — каждый соискатель сможет найти оптимальный вариант", — комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа в Украине.