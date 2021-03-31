31.03.2021 18:19

Игорь Терехов посетил ТЭЦ-3 и ознакомился с ходом ремонтных работ на теплоэлектроцентрали (ФОТО)

На ХТС будут производить собственную электроэнергию и вкладывать больше средств в ремонты.



//city.kharkov.ua

На ТЭЦ-3 планируется поэтапное обновление оборудования, которое позволит восстановить комбинированное производство тепловой и электрической энергии, которая полностью покроет расходы станции.

Как сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко, для этого будет выполнен ремонт двух турбогенераторов на 24 и 5 МВт, а также введен в эксплуатацию новый генератор мощностью 20 МВт, приобретенный в рамках сотрудничества предприятия с Мировым банком.

«Суммарно к середине отопительного сезона мы получим 40-45 МВт мощности, которые сможем вырабатывать и продавать на энергорынке. Увеличим доходность самого предприятия, что позволит расходовать средства на минимизацию тарифа, работы по реконструкции», - сообщил Василий Скопенко.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что благодаря этому предприятие сможет зарабатывать до 70 млн грн ежемесячно, при том, что зарплатный фонд ХТС составляет 60 млн грн. По его словам, ввести оборудование в эксплуатацию планируется в этом году, что позволит не только повысить качество услуг, но и удерживать тарифы на прежнем уровне.

«Я очень доволен работами на ТЭЦ-3 – одной из стратегических станций, которая обеспечивает город теплом и горячей водой. Так сложилось, что здесь не было хозяина, поэтому все пришло в непригодное состояние. Сегодня, благодаря правильным управленческим решениям, перед нами открываются новые возможности. К следующему отопительному сезону будет абсолютно новая стратегия работы предприятия», - отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов сообщил, что в зависимости от погодных условий на КП «ХТС» будут регулировать подачу тепла, чтобы люди не переплачивали за услугу в теплое время года.

Василий Скопенко отметил, что в рамках подготовки города к новому отопительному сезону также планируется выполнить капитальный ремонт 15 котлов и заменить около 90 км магистральных сетей. В прошлом году было заменено 80 км трубопроводов.

Отметим, что также в поэтапное техническое перевооружение ТЭЦ-3 входит окончание монтажа теплофикационной турбины, установка двух современных турбин, продолжаются работы и ведется капитальный ремонт турбин № 1-А и №5, а также трех котлов, циркуляционных насосов и другого оборудования. Все оно начнет работать в новом отопительном сезоне 2021-2022 гг.

Справка. ТЭЦ-3 запущена в эксплуатацию в 1934 г. Поставляет тепло и горячую воду в 1929 домов, 63 школы, 47 дошкольных, 41 лечебное учреждение в семи районах города. Обеспечивает до 20% всей потребности системы централизованного теплоснабжения города в отопительный период и до 50% горячего водоснабжения в неотопительный. На теплоэлектроцентрали находятся восемь паровых и пять водогрейных котлов, а также три турбоагрегата. ТЭЦ-3 состоит на балансе КП «Харьковские тепловые сети».