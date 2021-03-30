30.03.2021 10:53

"ПриватБанк" может отключить украинцам Apple Pay и Google Pay. Названы причины

"ПриватБанк" собирается отключить клиентам платежные системы Apple Pay и Google Pay, если Верховная Рада примет законопроект №4364 с правкой о снижении эквайринга (комиссии за прием бизнесом банковских карт).





Об этом во время брифинге 29 марта заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану.



"Самое обидное для украинцев станет то, что банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этих сервисов и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", - сообщил он.



По его словам, таким образом стоимость обслуживания платежных карточек в среднем может составить более 200 гривен.



Также для банков убыточными станут POS-терминалы в торговых точках с оборотом меньше 33 тыс. грн в месяц, поэтому 119 тыс. предпринимателей рискуют остаться без них и не смогут принимать карточки клиентов.

Справка. Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами. Также в понятие эквайринг входят банковское и технологическое обслуживание – передача и обработка данных клиента.

19 февраля 2021 года депутаты в первом чтении поддержали проект закона №4364 о платежных услугах. Этот проект закона вводит ряд правил для работы платежных услуг в Украине, и ко второму чтению в нем может появиться норма о том, что государство может ограничить комиссию за обработку карточных платежей. По поводу этой нормы в украинской бизнес-среде уже началась дискуссия: интернет-магазины и другие представители ритейла ее поддерживают, банки — критикуют.