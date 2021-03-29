29.03.2021 13:18

Какие продукты питания подорожали в Украине

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовали мониторинг потребительских цен на основные продовольственные товары по состоянию на 25 марта. Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий в фейсбуке.

По его словам, за месяц наблюдений в МЭРТ увидели ценовую стабильность.



За 18-25 марта Топ ценовых процентных изменений в пересчете на гривню

картофель - 0,2 грн

крупа овсяная - 0,7 грн

морковь - 0,1 грн

подсолнечное масло - 0,9 грн

лук - 0,2 грн

сахар 0,4 - грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Что касается других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.



Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (до февраля 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.



Согласно обновленным инфляционным прогнозом Нацбанка в 2021 году инфляция вырастет до 7%.



В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.



В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).