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29.03.2021  13:18   

Какие продукты питания подорожали в Украине

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовали мониторинг потребительских цен на основные продовольственные товары по состоянию на 25 марта. Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий в фейсбуке.

По его словам, за месяц наблюдений в МЭРТ увидели ценовую стабильность.

За 18-25 марта Топ ценовых процентных изменений в пересчете на гривню

  • картофель - 0,2 грн
  • крупа овсяная - 0,7 грн
  • морковь - 0,1 грн
  • подсолнечное масло - 0,9 грн
  • лук - 0,2 грн
  • сахар 0,4 - грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Что касается других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.

Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (до февраля 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Согласно обновленным инфляционным прогнозом Нацбанка в 2021 году инфляция вырастет до 7%.

В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Источник:   ua-ekonomist
 Тэги:  подорожание, инфляция, продукты
 
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