Какие продукты питания подорожали в Украине

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовали мониторинг потребительских цен на основные продовольственные товары по состоянию на 25 марта. Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий в фейсбуке.
По его словам, за месяц наблюдений в МЭРТ увидели ценовую стабильность.
За 18-25 марта Топ ценовых процентных изменений в пересчете на гривню
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Что касается других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.
Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (до февраля 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.
Согласно обновленным инфляционным прогнозом Нацбанка в 2021 году инфляция вырастет до 7%.
В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.
В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).
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