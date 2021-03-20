Рада окончательно одобрила закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Что он меняет?

Верховная Рада на заседании 19 марта во втором чтении и в целом одобрила закон, который должен защитить должников при взаимодействии с коллекторскими компаниями.
Текст закона №4241 обнародовали на сайте парламента.
В пояснительной записке к одобренному законопроекту говорится, что во время своих действий коллекторы прибегают к нарушениям закона, «включая уголовно наказуемые деяния».
Отмечается, что коллекторы при взаимодействии с должниками прибегают к психологическому давлению на них и членов их семей.
«Это является пренебрежением человеческим достоинством, вторжением в частную жизнь лица и нарушением прав и свобод человека, которые защищаются Конституцией и законами Украины», — говорится в документе.
Там также добавили, что действующее законодательство не содержит четких правил поведения коллекторов — именно для этого и решили инициировать этот закон.
Что меняет этот закон?
Он устанавливает требования к финансовым учреждениям, которые должны сделать общение коллекторов с должниками безопасным, а именно:
Кроме того, во время первого взаимодействия с должником коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности. А по требованию должника — предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.
Ранее Редпост сообщал, что киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников. Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников.
Именно сегодня как никогда актуальна фраза: «мое здоровье – в моих руках». Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажность:
давление:
ветер: