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20.03.2021  15:13   

Рада окончательно одобрила закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Что он меняет?

Верховная Рада на заседании 19 марта во втором чтении и в целом одобрила закон, который должен защитить должников при взаимодействии с коллекторскими компаниями.

Текст закона №4241 обнародовали на сайте парламента.

В пояснительной записке к одобренному законопроекту говорится, что во время своих действий коллекторы прибегают к нарушениям закона, «включая уголовно наказуемые деяния».

Отмечается, что коллекторы при взаимодействии с должниками прибегают к психологическому давлению на них и членов их семей.

«Это является пренебрежением человеческим достоинством, вторжением в частную жизнь лица и нарушением прав и свобод человека, которые защищаются Конституцией и законами Украины», — говорится в документе.

Там также добавили, что действующее законодательство не содержит четких правил поведения коллекторов — именно для этого и решили инициировать этот закон.

Что меняет этот закон?

Он устанавливает требования к финансовым учреждениям, которые должны сделать общение коллекторов с должниками безопасным, а именно:

  •     соблюдать требования к этичному поведению и правила взаимодействия с должником;
  •     информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступке права требования новому кредитору;
  •     заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;
  •     сообщить Национальному банку Украины о заключении с коллекторской компанией договора;
  •     контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;
  •     обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения ею требований к этическому поведению (2 раза в год или более).


Кроме того, во время первого взаимодействия с должником коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности. А по требованию должника — предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Ранее Редпост сообщал, что киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников. Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников.

Источник:   Громадське
 Тэги:  коллекторы, закон
 
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