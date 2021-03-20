20.03.2021 15:13

Рада окончательно одобрила закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Что он меняет?

Верховная Рада на заседании 19 марта во втором чтении и в целом одобрила закон, который должен защитить должников при взаимодействии с коллекторскими компаниями.

Текст закона №4241 обнародовали на сайте парламента.



В пояснительной записке к одобренному законопроекту говорится, что во время своих действий коллекторы прибегают к нарушениям закона, «включая уголовно наказуемые деяния».



Отмечается, что коллекторы при взаимодействии с должниками прибегают к психологическому давлению на них и членов их семей.



«Это является пренебрежением человеческим достоинством, вторжением в частную жизнь лица и нарушением прав и свобод человека, которые защищаются Конституцией и законами Украины», — говорится в документе.



Там также добавили, что действующее законодательство не содержит четких правил поведения коллекторов — именно для этого и решили инициировать этот закон.



Что меняет этот закон?



Он устанавливает требования к финансовым учреждениям, которые должны сделать общение коллекторов с должниками безопасным, а именно:

соблюдать требования к этичному поведению и правила взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступке права требования новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

сообщить Национальному банку Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения ею требований к этическому поведению (2 раза в год или более).



Кроме того, во время первого взаимодействия с должником коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности. А по требованию должника — предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Ранее Редпост сообщал, что киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников. Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников.