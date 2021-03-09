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09.03.2021  13:00   

Какие специалисты нужны в Украине весной 2021 года

Эксперты системы поиска вакансий в Украине выяснили, каких специалистов ищут украинские работодатели в марте 2021 года.

Прямо сейчас открыто более 35 000 вакансий. Большинство украинских работодателей предлагают работу на полный день, а самый большой дефицит специалистов ‒ в сферах продаж, информационных технологий и домашнего персонала.

Какие специалисты нужны в Украине весной 2021 года

Больше всего вакансий в начале марта 2021 года украинские работодатели разместили в сфере продаж ‒ 5400 вакансий.

Нужны продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, в том числе специалисты в области онлайн-продаж, торговые представители и менеджеры по работе с клиентами.

На втором месте по количеству вакансий оказалась сфера IT ‒ здесь открыто 3900 вакансий. Работодатели ищут разработчиков, системных администраторов, бизнес-аналитиков, тимлидов, дизайнеров, директоров по IT, тестировщиков, SEO-специалистов и интернет-маркетологов.

На третьем месте ‒ сфера домашнего персонала: здесь размещено 3600 вакансий. Больше всего вакансий ‒ для нянь и гувернанток, востребованы также горничные, домработницы, управляющие, сиделки, садовники, водители и повара.

Источник:   ГородРабот
 Тэги:  вакансии, работа, поиск вакансий, биржа труда, работа в харькове
 
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