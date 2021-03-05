05.03.2021 17:36

Игорь Терехов: В этом году в Харькове откроется первый в Украине комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов

В Дергачах продолжается строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.



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Об этом на своей странице Фейсбук написал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



"Комплекс включает в себя сразу несколько объектов и направлений:

Для складирования отходов у Харькове четыре карты нового полигона. Две уже функционируют. Строительство еще двух заканчивается.

Сортировка ТБО будет производиться на мусороперерабатывающем предприятии.

Производство. Со всех полигонов будет собираться биогаз с дальнейшим производством электроэнергии. На старых полигонах проводим рекультивацию. Скважины для сбора полигонного газа уже пробурены. Осталось всё свести в единую систему. Более того, старые полигоны после рекультивации засеем травой и высадим кустарники.

Харьков - единственный город в стране, который будет не только сортировать ТБО, но и производить электроэнергию.



Мусороперерабатывающий комплекс на полную мощность заработает уже в этом году."