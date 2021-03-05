Главная Новости Экономика и промышленность Игорь Терехов: В этом году в Харькове откроется первый в Украине комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов
05.03.2021  17:36   

Игорь Терехов: В этом году в Харькове откроется первый в Украине комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов

В Дергачах продолжается строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.


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Об этом на своей странице Фейсбук написал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Комплекс включает в себя сразу несколько объектов и направлений:

  • Для складирования отходов у Харькове четыре карты нового полигона. Две уже функционируют. Строительство еще двух заканчивается.
  • Сортировка ТБО будет производиться на мусороперерабатывающем предприятии.
  • Производство. Со всех полигонов будет собираться биогаз с дальнейшим производством электроэнергии. На старых полигонах проводим рекультивацию. Скважины для сбора полигонного газа уже пробурены. Осталось всё свести в единую систему. Более того, старые полигоны после рекультивации засеем травой и высадим кустарники.

Харьков - единственный город в стране, который будет не только сортировать ТБО, но и производить электроэнергию.

Мусороперерабатывающий комплекс на полную мощность заработает уже в этом году."

Тэги:  тбо, дергачевский полигон, терехов
 
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