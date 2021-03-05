Игорь Терехов: В этом году в Харькове откроется первый в Украине комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов

В Дергачах продолжается строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.
Об этом на своей странице Фейсбук написал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
"Комплекс включает в себя сразу несколько объектов и направлений:
Харьков - единственный город в стране, который будет не только сортировать ТБО, но и производить электроэнергию.
Мусороперерабатывающий комплекс на полную мощность заработает уже в этом году."
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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