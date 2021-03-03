Главная Новости Экономика и промышленность Средняя зарплата по отраслям на Харьковщине за год увеличилась на 12,9%
03.03.2021  15:08   

Средняя зарплата по отраслям на Харьковщине за год увеличилась на 12,9%

Средняя заработная плата одного штатного работника в январе 2021 года составила 10364 грн, что в 1,7 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Об этом Редпост сообщили в главном управлении статистики в Харьковской области.

Так, относительно января 2020 года размер средней заработной платы увеличился на 12,9%.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в следующих видах экономической деятельности:

  • временное размещения и организация питания (6345 грн);
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7945 грн);
  • предоставление других видов услуг (8333 грн).

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В то же время, самой высокооплачиваемой остается труд в следующих видах экономической деятельности:

  • информация и телекоммуникации (26623 грн) финансовая и страховая деятельность (17270 грн);
  • добывающая промышленность и разработка карьеров (16233 грн);
  • поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (15316 грн);
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхования (14511 грн).                                             
Источник:   ГУ статистики Харьковской области
 Тэги:  зарплата, статистика, харьковщина
 
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