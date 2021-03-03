03.03.2021 15:08

Средняя зарплата по отраслям на Харьковщине за год увеличилась на 12,9%

Средняя заработная плата одного штатного работника в январе 2021 года составила 10364 грн, что в 1,7 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Об этом Редпост сообщили в главном управлении статистики в Харьковской области.

Так, относительно января 2020 года размер средней заработной платы увеличился на 12,9%.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в следующих видах экономической деятельности:

временное размещения и организация питания (6345 грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7945 грн);

предоставление других видов услуг (8333 грн).

У кого на Харьковщине самые большие зарплаты. Специалисты посчитали цифры

В то же время, самой высокооплачиваемой остается труд в следующих видах экономической деятельности: