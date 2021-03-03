Средняя зарплата по отраслям на Харьковщине за год увеличилась на 12,9%

Средняя заработная плата одного штатного работника в январе 2021 года составила 10364 грн, что в 1,7 раза выше уровня минимальной заработной платы.
Об этом Редпост сообщили в главном управлении статистики в Харьковской области.
Так, относительно января 2020 года размер средней заработной платы увеличился на 12,9%.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в следующих видах экономической деятельности:
У кого на Харьковщине самые большие зарплаты. Специалисты посчитали цифры
В то же время, самой высокооплачиваемой остается труд в следующих видах экономической деятельности:
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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