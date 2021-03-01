01.03.2021 18:26

С начала года в бюджет территориальной громады Харькова поступило 2,5 миллиарда гривен

За январь-февраль 2021 года в бюджет Харьковской городской территориальной громады поступило 2533 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 2197 млн грн; трансферты из государственного бюджета Украины – 336 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собственные доходы бюджета увеличились в 1,1 раза (+155,3 млн грн) за счет роста таких поступлений:

- налога на доходы физических лиц (поступило 1078,4 млн грн) - на 7,2% (+72,8 млн грн);

- единого налога (608,7 млн грн) - на 18,3% (+94,4 млн грн);

- платы за землю (257,9 млн грн) - на 3,9% (+9,7 млн грн);

- акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (64,3 млн грн) - на 9,3% (+5,5 млн грн);

- налога на недвижимое имущество (59,7 млн грн) - на 14,9% (+7,7 млн грн).

За истекший период в бюджет Харьковской городской территориальной громады получено:

- образовательной субвенции - 281,5 млн грн;

- субвенции на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения - 4,6 млн грн;

- дотации на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога - 49,9 млн грн.

Объем межбюджетных трансфертов из государственного бюджета уменьшился на 21,6% (-92,7 млн грн), что связано с оплатой медицинских услуг населению Национальной службой здоровья Украины и, соответственно, с отсутствием в 2021 году медицинской субвенции.

Расходы бюджета Харьковской городской территориальной громады за первые два месяца текущего года составили 1853,4 млн грн. Бюджетные средства направлены:

- на финансирование социально-культурной сферы - 924,7 млн грн (49,9% от общего объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 407,6 млн грн (22%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 96,1 млн грн (5,2%).