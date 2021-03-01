01.03.2021 17:00

«Электротяжмаш» пообещал ликвидировать все задолженности по заработным платам в течение 2 дней

На ГП «Завод «Электротяжмаш» 1 и 2 марта состоится полное погашение задолженностей по заработной плате. Благодаря реализации программы финансового оздоровления руководству предприятия удалось привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на выплаты работникам. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Источник средств для погашения текущих задержек по заработной плате найден. Сегодня необходимые 40 млн грн будут зачислены на счет предприятия и выплачены работникам в полном объеме. Мы находимся на финальном этапе вывода «Электротяжмаша» из кризиса, уже вскоре подобные проблемы у предприятия навсегда исчезнут», — отметил и.о. Генерального директора «Электротяжмаша» Артем Кравец.

Сейчас на «Электротяжмаше» реализуется комплексная программа финансового оздоровления. Менеджменту предприятия уже удалось реструктуризировать часть проблемных задолженностей, накопленных старым руководством «Электротяжмаша», продолжаются переговоры о

реструктуризации других долгов.

Так, в ближайшее время «Электротяжмаш» получит 300 млн грн от реструктуризации задолженностей, а также оплат от экспортных поставок продукции. Более 300 млн грн также составит сумма индексации по контракту с «Укргидроэнерго», пока документы находятся в ЕБРР, который

финансирует программу обновления гидроэлектростанций.

Недавно на Каневской ГЭС был введен в эксплуатацию агрегат производства «Электротяжмаша», сумма контракта составляет 50 млн грн.

Справка

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