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23.02.2021  11:52   

Шмыгаль рассказал, как будут индексироваться пенсии в будущем

Индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как будут повышаться пенсии в будущем. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам в настоящее время в законодательстве не определена дата, когда именно Правительство индексировать пенсии.

Кроме того, он сообщил, что Правительство подало законопроект, по которому индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.

Правительство планирует уже в этом году запустить второй уровень пенсионной системы.

Кроме того, глава правительства сообщил, что с 1 марта пенсии вырастут на 11%. Это означает, что в среднем пенсионные выплаты увеличатся на более чем 300 грн. Такая индексация коснется восьми миллионов пенсионеров.

Ранее Редпост писал, что женщины и мужчины будут выходить на пенсию в одинаковом возрасте - в 60 лет. Трудовой стаж с каждым последующим годом будет увеличиваться до 2028 года.

Тэги:  шмыгаль, индексация пенсий
 
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