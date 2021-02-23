Шмыгаль рассказал, как будут индексироваться пенсии в будущем

Индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как будут повышаться пенсии в будущем. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
По его словам в настоящее время в законодательстве не определена дата, когда именно Правительство индексировать пенсии.
Кроме того, он сообщил, что Правительство подало законопроект, по которому индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.
Правительство планирует уже в этом году запустить второй уровень пенсионной системы.
Кроме того, глава правительства сообщил, что с 1 марта пенсии вырастут на 11%. Это означает, что в среднем пенсионные выплаты увеличатся на более чем 300 грн. Такая индексация коснется восьми миллионов пенсионеров.
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