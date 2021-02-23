23.02.2021 11:52

Шмыгаль рассказал, как будут индексироваться пенсии в будущем

Индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как будут повышаться пенсии в будущем. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.



По его словам в настоящее время в законодательстве не определена дата, когда именно Правительство индексировать пенсии.



Кроме того, он сообщил, что Правительство подало законопроект, по которому индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.



Правительство планирует уже в этом году запустить второй уровень пенсионной системы.



Кроме того, глава правительства сообщил, что с 1 марта пенсии вырастут на 11%. Это означает, что в среднем пенсионные выплаты увеличатся на более чем 300 грн. Такая индексация коснется восьми миллионов пенсионеров.

Ранее Редпост писал, что женщины и мужчины будут выходить на пенсию в одинаковом возрасте - в 60 лет. Трудовой стаж с каждым последующим годом будет увеличиваться до 2028 года.