18.02.2021 14:25

Топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов Украины в феврале 2021 года

Аналитики одной из поисковых систем вакансий в Украине назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой, размещённых на портале в феврале 2021 года.

Было проанализировано более 31 000 вакансий из 6 сайтов-источников и выбрано 10 предложений работы с самой высокой зарплатой.

В основном шестизначные зарплаты предлагают в сфере IT, высшего менеджмента и медицины.

Также на высокую зарплату могут рассчитывать квалифицированные рабочие ‒ правда, при условии переезда в США или страны ЕС.

Эксперты назвали 10 специалистов, которым предлагают самые высокие зарплаты в Украине на февраль 2021 года: