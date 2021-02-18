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18.02.2021  14:25   

Топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов Украины в феврале 2021 года

Аналитики одной из поисковых систем вакансий в Украине назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой, размещённых на портале в феврале 2021 года.

 
Было проанализировано более 31 000 вакансий из 6 сайтов-источников и выбрано 10 предложений работы с самой высокой зарплатой.
 
В основном шестизначные зарплаты предлагают в сфере IT, высшего менеджмента и медицины.
 
Также на высокую зарплату могут рассчитывать квалифицированные рабочие ‒ правда, при условии переезда в США или страны ЕС.
 
 
Эксперты назвали 10 специалистов, которым предлагают самые высокие зарплаты в Украине на февраль 2021 года:
 
  1.  Ведущий QA-инженер ‒ зарплата от 168 800 гривен в месяц
  2.  Архитектор решений (Solution Architect) ‒ от 145 000 гривен
  3.  Продакт-менеджер ‒ от 136 100 гривен
  4.  Java-разработчик (уровень Senior) ‒ от 125 400 гривен
  5.  Бизнес-аналитик ‒ от 112 500 гривен
  6.  Аналитик Big Data (дата-сайентист) ‒ от 111 400 гривен
  7.  Генеральный (операционный) директор ‒ от 110 000 гривен
  8.  Full Stack.NET разработчик ‒ от 106 570 гривен
  9.  Врач-анестезиолог ‒ от 100 000 гривен
  10.  Директор по продажам ‒ от 100 000 гривен
Источник:   ГородРабот.ua
 Тэги:  вакансии, топ-10, самые высоооплачиваемые вакансии, украина
 
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