03.02.2021 18:40

Аренда недвижимости в Харькове. Как на нее повлиял локдаун

Пандемия и две волны полного локдауна существенно ударили по коммерческой недвижимости. Поскольку малый, средний и микробизнес или сворачивается, или переживает не лучшие времена, чтобы тянуть расходы на оплату за аренду занимаемых помещений. Поэтому по городу все больше объектов с вывеской - "сдается в аренду". Волна накрыла недвижимость как в бизнесе, так и в торговых центрах.

"Пострадали существенно коммерческая недвижимость и в продаже, и в аренде. То есть, арендаторы многие не выдержали давление локдауна и им пришлось отказаться от аренды. И сейчас многие объекты пустуют и находятся в стадии поиска новых арендаторов. Те собственники коммерческой недвижимости, которые готовы будут понизить цену на свои объекты, хотя бы временно, останутся со своими арендаторами. Те же, кто не готов понимать эту ситуацию, снижать цены и подстраиваться под арендаторов, конечно же останутся ни с чем", - рассказывает эксперт по недвижимости Светлана Якимова.

Реальную картину, каких пределов рынок коммерческой недвижимости приобретет, говорят эксперты, можно будет увидеть уже весной. Что же касается найма квартир, то здесь ситуация стабильно держится на уровне показателей прошлого года, говорят эксперты. Дефицита нет как со спросом, так и с предложениями. Правда, стоимость не падает.

"Сейчас начало года ажиотажного спроса на квартиры имеется. И мы видим, что цена достаточно плавная и мы не видим никаких пиков и роста. Рынок предлагает среднюю цену, но я думаю, что к лету эта ситуация опять будет пикообразно расти", - отмечает эксперт.

"Малогабаритка" в аренду в среднем обойдется от 5000 гривен в месяц. Однокомнатная от 6 тысяч. Это тот минимум, который придется заплатить за длительный найм жилья.