17.01.2021 15:05

В Харькове провели испытания ионно-плазменных двигателей для космоса

В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" совместно с учеными Харьковского авиационного института создавали ионно-плазменные двигатели для космоса. В конце 2020 года провели испытания.

Об этом в эфире Суспільного рассказал президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов.

"Буквально в конце года мы провели испытания. Я бы сказал, что мы изготовили первый в мире Украинскаq ионно-плазменный двигатель", - сообщил Попов.

Кроме двигателей специалисты создали новую систему охлаждения спутников. Сами спутники уже находятся на монтажном комплексе стартовой площадки.

"Пять лет занимались созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства. В течение этого длительного времени мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектования двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании ", - рассказал Попов.

"Вы знаете, что все старты строго рассчитаны, поэтому мы ожидаем полет. Когда это все произойдет, мы везде напишем "Харьков в космосе! Снова в космосе!" К тому же в международном космосе", - говорит Попов.

По его словам, система охлаждения "принципиально новая".

"Она будет распространена и на охлаждение лунных модулей и т.д., поэтому есть большая перспектива", - говорит директор завода "ФЭД".

Он отметил, что к созданию систем привлечены как украинские, так и иностранные специалисты.

"У нас продолжаются переговоры, мы обсуждаем условия контракта на 34 спутника", - сказал Попов.

Создание двигателей и системы охлаждения открывают для Харькова выход на мировой рынок, отмечает директор завода.

"Не успели мы закончить два проекта, как уже получили предложения от Турции, Китая, Германии. Буквально сегодня я получил от Вьетнама заказ на 100 ионно-плазменных двигателей. Это большое дело", - говорит он.