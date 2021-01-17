Харьковский авиазавод получит госзаказ на производство новых Ан-74 и Ан-140

Харьковский авиационный завод ждет финансовое оздоровление. Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна "Укроборонпром".
В "Укроборонпроме" решается вопрос о погашении многомиллионной задолженности по заработной плате перед сотрудниками Харьковского авиазавода и загрузке предприятия заказами.
"За такую зарплату авиастроители не только не могут работать на государство, но и не могут чувствовать себя людьми" - Президент Украины
Директор по работе с активами и мониторингу государственного оборонного заказа предприятий-участников "Укроборонпрома" Мустафа Найем на своей странице в Фейсбук сообщил, что предприятие получит госзаказ.
"Год назад никто не верил, что предприятие можно вытянуть из ямы. А сегодня уже публично объявлено, что завод получит заказы на строительство новых Ан-74 и Ан-140", - написал он.
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