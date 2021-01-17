17.01.2021 10:48

Харьковский авиазавод получит госзаказ на производство новых Ан-74 и Ан-140

Харьковский авиационный завод ждет финансовое оздоровление. Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" решается вопрос о погашении многомиллионной задолженности по заработной плате перед сотрудниками Харьковского авиазавода и загрузке предприятия заказами.

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Директор по работе с активами и мониторингу государственного оборонного заказа предприятий-участников "Укроборонпрома" Мустафа Найем на своей странице в Фейсбук сообщил, что предприятие получит госзаказ.

"Год назад никто не верил, что предприятие можно вытянуть из ямы. А сегодня уже публично объявлено, что завод получит заказы на строительство новых Ан-74 и Ан-140", - написал он.

Мустафа Найем отметил, что на сегодня у ХГАПП образовался долг в размере 4 миллиардов гривен. Из них половина - задолженность перед государством, около 400 миллионов гривен - по зарплате сотрудникам и почти 800 миллионов гривен - это коммерческие кредиты. В то же время, в пресс-службе оборонного концера говорят о существенно меньшем долге по зарплатам.

"Как известно, долги по зарплате на некоторых предприятиях "Укроборонпрома" накапливались с 2012 года. Преобладающую долю занимает долг перед сотрудниками ХГАПП, которое было загнано в трудное положение еще в 2000-х годах. Общая сумма долга по зарплате на ХГАПП составляет 239 миллионов гривен", - сказано в сообщении "Укроборонпрома".

Решение о финансовом оздоровлении ХГАПП приняли в декабре прошлого года. 15 января на совещании в "Укроборонпроме" рассмотрели вопросы о погашении задолженности перед сотрудниками ХГАПП и загрузке предприятия путем формирования государственного оборонного заказа на 2021 год.