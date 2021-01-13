Программа кредитования «5-7-9» расширена на средний бизнес

13.01.2021 13:03

В конце 2020 года программа «5-7-9» была еще более усовершенствована под нужды бизнеса.

В частности, был повышен максимальный уровень годового дохода до эквивалента 20 млн евро, рассказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

«Мы практически ушли еще и в средний бизнес. Мы ввели градальную систему: для больших предприятий - меньший процент, для меньших предприятий - чуть больший процент, который может компенсироваться», - прокомментировал министр.

Кроме того, были либерализированы условия кредитов; ослаблены требования по сохранению рабочих мест и заработной платы; установлены льготные условия для представителей бизнеса по медицинскому производству, торговле и оборотному капиталу до 3%; урегулирован вопрос о возможности сочетания различных видов государственной поддержки.

Также министр акцентировал внимание на новом инструменте, который был внедрен в конце прошлого года, а именно - на портфельных гарантиях.

«Из 5 млрд грн портфельных гарантий прошлого года 3,8 млрд грн уже переданы банкам. И банки в первом и втором квартале смогут расширить программу кредитования», - добавил Игорь Петрашко.