Цены на яйца продолжат расти

В Украине цены на яйца могут вырасти в январе до 40 грн за десяток из-за значительного подорожания кормов для птицы.
Такой прогноз озвучила в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко.
«В конце 2020 года нас, производителей, и кормопроизводителей всколыхнула нестабильность рынка сырья, которое является ингредиентами именно для производства кормов для птицы. Мы почувствовали резкий рост цен на такое сырье как зерно пшеницы, зерно кукурузы, соя, жмых. Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 грн за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 грн и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 грн, а сейчас уже наблюдаем 34-36 грн на полках в магазинах», – рассказала она.
По словам эксперта, эта тенденция сохранится и на январь 2021 года.
«Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Поэтому, скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 грн», – сказала Бойко.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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