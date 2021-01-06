06.01.2021 14:34

Представители бизнеса озвучили свои рекомендации по работе во время жесткого локдауна

Разрешить работу гостиниц и хостелов, магазинов, в которых продается косметика, парфюмерия и бытовая химия. Предприниматели озвучили свои рекомендации по ведения бизнеса в рамках жестких карантинных ограничений.

Бизнес озвучил предложения по ведению работы во время жесткого локдауна. Предприниматели обратили внимание чиновников на необходимость урегулирования отдельных норм. Поэтому, по мнению представителей бизнеса, доработки требуют следующие аспекты:

- Разрешить работу магазинов формата дрогери, а непродовольственным магазинам создавать пункты выдачи заказов в магазине. Предоставить возможность покупателю, осуществляя заказ товара из дома через интернет, выбрать адресную доставку в магазин, а не вызывать дополнительного курьера.

- Разрешить реализацию непродовольственных товаров, если потребитель уже попал в магазин розничной торговли

- Разрешить деятельность по техническому обслуживанию и ремонту не только транспортных средств, но и ремонта технически сложных бытовых товаров, бытовых изделий и предметов личного потребления. Важность этого уточнения еще больше возрастает в контексте ограничений по продаже бытовой техники в розничной сети.

Такие положения, по мнению предпринимателей, смогут разгрузить работу почтовых отделений и уменьшить скученность людей в местах выдачи товаров. Да и если чиновники не прислушиваются к предложениям бизнеса, интернет-магазины будут иметь преимущество в части получения прибыли. Также предприниматели считают целесообразно изменить подход к следующим норм локдауну:

- Разрешить в период более жестких карантинных ограничений деятельность по продаже и предоставлению в аренду или лизинг транспортных средств.

- Не ограничивать осуществление деятельности по заготовке вторичного сырья, необходимой для обеспечения непрерывного производства, а также продолжить работу пунктов приема вторичного сырья, поскольку они обеспечивают заводы оборотной тарой для повторного использования

- Рассмотреть возможность учета предложений, по поддержке деятельности крупных выставочных центров. Такие бизнесы имеют значительное налоговое бремя по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мероприятий лишены возможности проводить хозяйственно-экономическую деятельность. Поэтому стоит разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров с соблюдением санитарных норм «не более одного человека на 15 кв. метров площади здания»

Также предложения касались возможности работать во время жесткого карантина отелям и хостелам.