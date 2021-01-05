05.01.2021 17:16

В Украине вырастут цены на сигареты: минимальная стоимость пачки достигнет 50 гривен

Уже через несколько месяцев цены на табачные изделия начнут расти. Минимальная стоимость пачки достигнет 50 гривен. Более того, сигареты для устройств с нагревательным элементами приравняли к табаку. Соответственно цена на них также возрастет.

В январе акцизы на сигареты в Украине вырастут на 20%. А это значит, что уже через несколько месяцев табачные изделия подорожают в среднем на 8-12 гривен за пачку. Таким образом, минимальная стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 гривен.

Подорожание сигарет обусловлено поправками в Налоговый кодекс, которые были внесены для выполнения директив ЕС. Согласно которым, сигареты будут дорожать год вплоть до 2025 года и будут стоить 100 гривен или больше. Но как в Европе.

В течение 2021 года стоимость пачки сигарет с фильтром вырастет до следующих показателей:

- пачка украинских сигарет подорожает на 7 гривен 90 копеек до 49 гривен 40 копеек;

- пачка сигарет среднего класса - на 8 гривен 90 копеек до 57 гривен 80 копеек;

- пачка премиум-класса - на 12 гривен 10 копеек до 66 гривен 80 копеек.

В целом, акциз с 949 гривен за килограмм вырос до 1139 гривен. Также с января вырастет цена стиков для нагревательных устройств типа IQOS и жидкости для электронных сигарет. Верховная Рада в декабре решила сравнить акцизы на все типы сигареты. В прошлом году курильщики IQOS платили 34 копейки налогов с каждой сигареты. То есть каждая пачка heets может подорожать приблизительно на 22 гривен.

Дмитрий купырь эксперт

По поводу доходов бюджета: мы имеем результаты исследования Киевской школы экономики. Они подсчитали, что согласно тем ставкам, которые заработают с 2021 Украина получит акциз от сигарет с электронным элементом нагрева в размере 7000000000 гривен. Для понимания, в 2019-м было до одного миллиарда. Благодаря росту акцизов сумма, поступающая в бюджет растет, а количество курильщиков уменьшается.