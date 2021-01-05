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05.01.2021  09:23   

За 2020 год в бюджет Харькова поступило 14,2 миллиарда гривен доходов

За 2020 год доходная часть бюджета города Харькова составила 14 210,2 млн грн.

За 2020 год в бюджет Харькова поступило 14,2 миллиарда гривен доходов

Об этом сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета.

Так, собственные доходы бюджета составили 11 940,8 млн грн (84,0%), получено трансфертов из государственного бюджета Украины – 2269,4 млн грн (16,0%).

По сравнению с уровнем поступлений 2019 года финансовые ресурсы города уменьшились на 1715,9 млн грн, или на 10,8%, при этом собственные доходы увеличились на 740,8 млн грн (на 6,6%), объем трансфертов уменьшился на 2456,7 млн грн (в 2,1 раза).

Из основных источников, формировавших бюджет города Харькова в 2020 году, следует отметить рост поступлений:
– налога на доходы физических лиц (6348,5 млн грн); единого налога (2340,1 млн грн); платы за землю (1560,8 млн грн); налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (279,2 млн грн), – в 1,1 раза;
– акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (642,0 млн грн), – в 1,2 раза.

Расходы бюджета города Харькова за 2020 год составили 14 859,0 млн грн.

Бюджетные средства были направлены:
– на финансирование социально-культурной сферы – 6365,8 млн грн (42,8% от общего объема расходной части);
– содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 5089,9 млн грн (34,2%);
– обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта – 631,8 млн грн (4,3%).

Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, доход, налоги, харьков
 
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