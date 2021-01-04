04.01.2021 16:35

В Украине урегулировали рынок микрозаймов

Прозрачные условия без "кота в мешке" подробно освещены в договоре. Теперь так в Украине будут предоставляться микрозаймы, без так называемых сюрпризов в размере драконовских штрафов.

В Украине вступил в силу закон о микрозаймах . Отныне все ссуды, предоставляемые на срок до одного месяца и размер которых не превышает уровень минимальной зарплаты, приравниваются к потребительским кредитам. Такое внедрение дает возможность регулировать выдачу и возврат так называемых "легких денег". То есть с 1 января 2021 года информация обо всех займах должна вноситься в Бюро кредитных историй.

Также Законом устанавливается максимальная совокупная сумма штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита. Запрещается изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение.

Вообще все эти факторы прописали в законе для того, чтобы уберечь кредиторов и заемщиков. Ведь быстрые займы можно брать даже через интернет, то есть так же небанковскому учреждению нельзя наверняка убедиться в добросовестности возврата долга, ведь кредитную историю в целом такие компании не требуют. И наоборот, сам заемщик из-за того, что берет небольшой кредит, допустим, на месяц, не понимает, что иногда годовая ставка таких займов может достигать даже больше 700% в год.

Главными предохранителями для защиты прав потребителей в этом Законе является детальное предварительное информирование заемщика обо всех условиях договора, включая реальную процентную ставку, общую стоимость кредита, а также дополнительные платежи, которые возникают в случае нарушения заемщиком условий договора. Важным также является ограничение максимальной суммы неустойки, которую можно взыскать с такого заемщика, а также четкие требования к рекламе кредитных продуктов, что делает невозможным сознательное введение потребителя в заблуждение.