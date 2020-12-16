16.12.2020 18:23

Кабмин разрешил продать Нафтогазу нефтегазовое месторождение Юзовское - Кабмин

Сегодня Кабинет Министров своим решением предоставил возможность НАК «Нафтогаз Украины» приобрести 100% доли в ООО «Надра Юзовская», которая владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях.

Юзовское месторождение является одним из крупнейших нефтегазовых участков в Украине, однако работы на ней не ведутся уже несколько лет. В 2012 году для ее освоения был привлечен инвестор - международная компания Shell, но она вышла из проекту в связи с боевыми действиями на Донбассе. Повторная попытка привлечения инвестора происходила непрозрачным способом и привела к отсутствию результата - поиск углеводородов в пределах участка так и не начался.

Из-за простоя Юзовского месторождения государство не получает газ собственной добычи и дополнительные поступления в бюджет в то время, когда крупнейшие месторождения в Украине уже давно разрабатываются, истощены.

Для оперативного и эффективного восстановления работ на Юзовском месторождении Правительство решило привлечь государственную компанию - НАК «Нафтогаз Украины». Она сможет начать работы на участке в кратчайшие сроки, так как уже ведет деятельность в непосредственной близости к ней, имея соответствующий опыт и экспертизу.

Юзовское месторождение - стратегический актив для Украины, но его разработка пока связана с рядом экономических и политических рисков. «Нафтогаз» является оптимальным партнером государства, который готов взять эти риски на себя и инвестировать в разведку этого участка. Это не только вопрос перспективы добычи собственного газа, но и получения дополнительных средств в государственный и местные бюджеты. Это может быть еще один импульс для развития приближенных к линии разграничения территорий, заявили в Кабмине.