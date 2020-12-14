14.12.2020 13:40

Как подать заявку на получение единовременного материальной помощи ФЛП и наемным работникам - Инструкция Минцифры

Сегодня, 14 декабря заработает ожидаемое услуга года - подача заявления на получение материальной помощи ФЛП и наемным работникам.



Министерство цифровой трансформации

Вы можете оформить заявление до 31 декабря включительно, все выплаты осуществляются до 31 декабря. Минцифры создали подробную инструкцию о получении услуги на портале Дія и в мобильном приложении, а также рассказали, кто может получить услугу.

Как получить услугу на портале?

Вам понадобится квалифицированная электронная подпись ь для авторизации в портале.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам.

Дія автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Ожидайте уведомление о начислении выплаты.

Результат: Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.

Как получить услугу в приложении?

1. Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ.

2. В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

3. Действие автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

4. Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь

5. Ожидайте уведомление об обработке заявления.

Результат: Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.

Кто может получить услугу?

1. Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия;

организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц за третий квартал;

наемный работник не работает по совместительству в организации.

2. ФОПы, если:

по состоянию на 31.10.2020 основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинных мероприятий;

занимается деятельностью более 3 месяцев;

оплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

если вы не являетесь одновременно наемным работником.

По состоянию на 31 октября 2020 вы должны указать КВЭДы, как основные. Перечень таких КВЭД по ссылке

Как получить КЭП?

Квалифицированная электронная подписи - инструмент, с помощью которого вы можете подписывать электронные документы и обмениваться ими.

Чтобы войти в кабинет на портале Дія и получить услугу, вам нужен квалифицированная электронная подписи (КЭП).

Есть несколько способов получить КЭП:

2. В личном кабинете «Приват24» или в отделении банка - для клиентов ПриватБанка услуга бесплатная.

3. В МВД и ГНС - бесплатно.

Как зарегистрироваться на портале с помощью КЭП?

1. Нажмите «войти в кабинет»

2. Выберите «войти с помощью личного ключа»

3. Загрузите ключ файлом или с электронного носителя

4. Выберите свой центр сертификации ключей и загрузите файл с носителя

Видео-инструкции:

Внимание: не передавайте свои данные третьим лицам. Вы можете получить выплату только через Дію. Будьте внимательны при заполнении заявления. Для получения услуги вам нужен только IBAN счета.