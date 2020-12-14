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14.12.2020  13:40   

Как подать заявку на получение единовременного материальной помощи ФЛП и наемным работникам - Инструкция Минцифры

Сегодня, 14 декабря заработает ожидаемое услуга года - подача заявления на получение материальной помощи ФЛП и наемным работникам.


Министерство цифровой трансформации
Вы можете оформить заявление до 31 декабря включительно, все выплаты осуществляются до 31 декабря. Минцифры создали подробную инструкцию о получении услуги на портале Дія и в мобильном приложении, а также рассказали, кто может получить услугу.
 
Как получить услугу на портале?
 
  •  Вам понадобится квалифицированная электронная подпись ь для авторизации в портале.
  •  Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  •  В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам.
  •  Дія автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  •  Подтвердите свое текущее место работы.
  •  Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
  •  Проверьте и отправьте заполненное заявление.
  •  Ожидайте уведомление о начислении выплаты.
Результат: Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.
 
 
Как получить услугу в приложении?
 
1. Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
2. В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
3. Действие автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
4. Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
5. Ожидайте уведомление об обработке заявления.
 
Результат: Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.
 
Кто может получить услугу?
 
1. Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:
 
  •  основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия;
  •  организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;
  •  средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц за третий квартал;
  •  наемный работник не работает по совместительству в организации.
 
2. ФОПы, если:
 
  •  по состоянию на 31.10.2020 основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинных мероприятий;
  •  занимается деятельностью более 3 месяцев;
  •  оплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;
  •  если вы не являетесь одновременно наемным работником.
По состоянию на 31 октября 2020 вы должны указать КВЭДы, как основные. Перечень таких КВЭД по ссылке.
 
Как получить КЭП?
 
Квалифицированная электронная подписи - инструмент, с помощью которого вы можете подписывать электронные документы и обмениваться ими.
 
Чтобы войти в кабинет на портале Дія и получить услугу, вам нужен квалифицированная электронная подписи (КЭП).
 
Есть несколько способов получить КЭП:
 
2. В личном кабинете «Приват24» или в отделении банка - для клиентов ПриватБанка услуга бесплатная.
3. В МВД и ГНС - бесплатно.
 
Как зарегистрироваться на портале с помощью КЭП?
 
1. Нажмите «войти в кабинет»
2. Выберите «войти с помощью личного ключа»
3. Загрузите ключ файлом или с электронного носителя
4. Выберите свой центр сертификации ключей и загрузите файл с носителя
 
Видео-инструкции:
 
 
 
Внимание: не передавайте свои данные третьим лицам. Вы можете получить выплату только через Дію. Будьте внимательны при заполнении заявления. Для получения услуги вам нужен только IBAN счета.
Источник:   Министерство цифровой трансформации
 Тэги:  минцифра, флп, материальная помощь, инструкция, как получить материальную помощь флп
 
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