11.12.2020 16:10

Экономическое сотрудничество в условиях пандемии обсудили дипломаты сегодня в Харькове - ХГС

III Международная конференция «Особенности взаимодействия органов местного самоуправления и дипломатических представительств: экономический аспект» состоялась сегодня, 11 декабря, в отеле «Kharkiv Palace Hotel».



city.kharkov.ua

Как отметил во время открытия мероприятия первый заместитель городского головы Александр Новак, сейчас Харьков реализует множество проектов в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, Мировым банком и Европейским инвестиционным банком.

«Эти проекты ориентированы на развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры города. С их помощью мы будем повышать уровень жизни харьковчан. Безусловно, реализация этих проектов невозможна без поддержки дипломатических представительств, консульств, которые есть и в нашем городе, и в нашем государстве. Я уверен, что вместе мы обеспечим их развитие и дальнейшую реализацию», - подчеркнул Александр Новак.

И добавил, что благодаря такому сотрудничеству Харьков неоднократно получал лучший кредитный рейтинг от международных финансовых агентств.

Президент Харьковского дипломатического клуба, Почетный консул Казахстана в Харькове Эмин Наджафли подчеркнул, что развитие прежде всего экономики является ключевым в нынешних условиях пандемии.

«Одним из направлений работы дипломатического клуба является развитие именно экономических связей. И мы будем оказывать всестороннее содействие установлению прочных деловых контактов между Украиной и иностранными бизнесменами», - отметил Эмин Наджафли.

Экономический потенциал Харькова оценили дипломаты разных стран-партнеров, в том числе и Словакии. За годы сотрудничества, сообщили представители посольства, между сторонами сформировался стабильный кредит доверия.

«Словакия работает с Харьковом очень давно. Безусловно, пандемия продемонстрировала уязвимость всего мира и сформировала общественный запрос на усиление международной координации и кооперации. Харьков всегда предоставляет иностранным дипломатам возможность сотрудничать, и у нас есть большие перспективы и возможности продолжать такое сотрудничество», - сказала вице-президент Международного трейд-клуба Украины, первый секретарь Посольства Словацкой Республики в Украине Соня Крайчова.

Также в рамках конференции состоялось открытие выставки «Вклад немцев в развитие Харьковщины» и подписание Меморандума о сотрудничестве между Харьковским дипломатическим клубом и Международным трейд-клубом в Украине.