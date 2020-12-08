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08.12.2020  13:22   

Предпринимателям возобновили выплаты на детей до 10 лет - Минсоцполитики

Правительство возобновило выплату физическим лицам - предпринимателям пособия на детей до 10 лет на период с 1 ноября и до конца 2020 года.


Фото из открытых источников
Согласно информации Минсоцполитики, предприниматели, получавшие аналогичную помощь в мае-августе 2020 года, будут ее получать и в дальнейшем. Тем, кто еще не обращался за этой выплатой, для назначения пособия на детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства до 15 декабря 2020 года с пакетом необходимых документов в бумажной форме или оформить заявление онлайн.
 
Документы нужны следующие:
  •  копии свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;
  •  справка из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
  •  копия документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
  •  копия решения районной, районной в г. Киеве и г. Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной громады или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).
Также предоставляется возможность подать электронное заявление с фотокопиями соответствующих документов.

Тэги:  флп, выплаты на детей, предприниматели
 
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