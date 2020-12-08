08.12.2020 10:36

На 32.4 млн гривен выявлено нарушений таможенных правил сотрудниками Слобожанской таможни в текущем году - Гостаможслужба

В ведомстве сообщили, что с начала года выявили 989 фактов таможенных правонарушений на общую сумму 32,4 млн гривен.



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Борьба с таможенными правонарушениями - одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед таможней. Именно поэтому, в течение января-ноября этого года правоохранительная деятельность Слобожанской таможни была ориентирована на осуществление поисковой работы.

Так, в январе-ноябре 2020 года сотрудниками Слобожанской таможни Гостаможслужбы заведено 989 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму более 32,4 млн гривен.

В частности, в ноябре - 64 дела на сумму 1,4 млн грн. С начала года:

- рассмотрено 353 дела;

- применено административное взыскание в виде штрафов на сумму около

14,4 млн грн;

- взыскано штрафов — 4,2 млн грн.

В частности, в ноябре рассмотрено 38 дел, административное взыскание — 2,4 млн грн и взыскано штрафов на сумму 382 тыс гривен.