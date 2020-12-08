На 32.4 млн гривен выявлено нарушений таможенных правил сотрудниками Слобожанской таможни в текущем году - Гостаможслужба

В ведомстве сообщили, что с начала года выявили 989 фактов таможенных правонарушений на общую сумму 32,4 млн гривен.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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