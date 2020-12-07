07.12.2020 11:29

В Слобожанской таможне подвели итоги за 11 месяцев текущего года

С начала года Государственный бюджет Украины пополнился 12,3 миллиардами гривен таможенных платежей от Слобожанской таможни Гостаможслужбы.



Фото из открытых источников

В Слобожанский таможне Гостаможслужбы подвели итоги работы за 11 месяцев текущего года. С начала года в Государственный бюджет Украины перечислено 12321,3 млн гривен. Дополнительная сумма поступлений составила 404,2 млн гривен.

Как сообщили в таможне, дополнительные средства удалось получить за счет контроля таможенной стоимости — 363,1 млн грн, контроля за определением страны происхождения — 29,4 млн грн и классификационной работы — 11,7 млн гривен.

Определились и основные бюджетообразующие налоги - лидеры, в разрезе которых в госбюджет перечислены значительные суммы с начала года.

Так, крупнейшие по объему: налог на добавленную стоимость — 11,2 млрд грн, ввозная пошлина — 832,9 млн грн, акцизный налог -161,7 млн грн, единый сбор — 7,7 млн грн.