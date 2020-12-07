В Слобожанской таможне подвели итоги за 11 месяцев текущего года

С начала года Государственный бюджет Украины пополнился 12,3 миллиардами гривен таможенных платежей от Слобожанской таможни Гостаможслужбы.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажность:
давление:
ветер: