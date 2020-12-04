04.12.2020 11:19

За что больше всего заплатили таможне. Информация Гостаможслужбы (Слобожанская таможня)

Слобожанская таможня проинформировала о лидерах по таможенным платежам среди традиционных бюджетообразующих товаров в разрезе товарных групп по сравнению с ноябрем 2019 года.



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Среди таких товаров:

Табак и промышленные заменители табака (24 группа). Увеличение на 117,8 млн грн или на 76%. Так, в ноябре 2020 общая сумма таможенных платежей 272,1 млн грн, а в ноябре 2019 — 154,3 млн гривен.

Пластмассы и изделия из них (39 группа). Увеличение на 19,8 млн грн или на 22%. Общая сумма поступлений в ноябре 2020 - 110,0 млн грн, а в ноябре 2019 — 90,2 млн гривен.

Каучук, резина и изделия из них (40 группа). Увеличение на 18,8 млн грн или на 60%. В ноябре 2020 общая сумма составила по данной товарной позиции 49,9 млн грн, в ноябре 2019 — 31,2 млн гривен.

В ноябре текущего года Слобожанская таможня Гостаможслужбы обеспечила в Государственный бюджет Украины более 1,4 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 140,4 млн грн или на 11%.