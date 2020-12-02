02.12.2020 14:30

Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют (Экономическая правда)

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 "О виртуальных активах", что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.



Фото из открытых источников

Решение было принято по сокращенной процедуре, поддержали проект закона 230 депутатов, 1 - "против", еще 68 - "Воздержались".

"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов составляет более 2 миллиардов долларов. Но, к сожалению, все это время вся отрасль заходится абсолютно в тени", - рассказал во время выступления в парламенте Председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексей Жмеренецкий.

По словам вицепремьер-министра - Министра цифровой трансформации Михаил Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Именно Минцифра будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.

По словам Жмеренецкого, этот законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюту. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.